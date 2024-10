Kohu Kylian Mbappén ympärillä yltyy – nyt pamahti raju väite

Mbappé on ollut kiistanalaisissa otsikoissa kuluneen viikon aikana. Ruotsalaislehdet kertoivat tiistaina, että Ranskan maajoukkuekapteenia epäillään raiskauksesta.

Mbappé matkusti Tukholmaan maajoukkuetauon aikana ja yöpyi hotellissa, jossa epäilty rikos tapahtui. Mbappé on kiistänyt yhteytensä tapaukseen, minkä lisäksi hänen asianajajansa Marie-Alix Canu-Bernard on selventänyt tapahtumia medialle.

Real Madrid on myös osoittanut tukensa Mbappélle raiskausepäilyn keskellä, mutta pelillisiin esityksiin ei tuoreimpien väitteiden mukaan olla seurassa tyydytty.

Muun muassa The Guardianille, BBC:lle ja New York Timesille kirjoittava ranskalaistoimittaja Romain Molina on esittänyt kohun keskellä häkellyttävän näkemyksen Real Madridin suhtautumisesta ranskalaishyökkääjänsä tekemiseen.