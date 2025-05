Vainotun iranilaisohjaajan elokuvalle Kultainen palmu Cannesissa

Iranilaisen Jafar Panahin ohjaama elokuva It Was Just an Accident on voittanut Cannesin elokuvajuhlien tärkeimmän palkinnon Kultaisen palmun.

Elokuva kertoo viidestä vangittuna olleesta iranilaisesta, jotka kohtaavat miehen, jonka he uskovat olleen heidän kiduttajansa vankilassa.

Panahi on sanonut, että elokuva peilaa hänen kokemuksiaan vankilassa. Panahin viimeisin vankeustuomio Iranissa tuli propagandan levittämisestä.

Hänen elokuviaan ei esitetä Iranissa julkisesti.