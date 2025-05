Iran suuttui Ranskan ulkoministerin Cannes-kommenteista

Iran on kutsunut Ranskan Teheranin-asiainhoitajan puhutteluun Ranskan ulkoministerin Cannes-voittajaa koskevien "loukkaavien" kommenttien vuoksi, kertoo Iranin valtionmedia.

Vainotun iranilaisohjaaja Jafar Panahin elokuva It Was Just an Accident voitti lauantaina Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen palmun, minkä jälkeen Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot kutsui viestipalvelu X:ssä voittoa vastarinnan eleeksi Iranin hallinnon sortoa vastaan.

Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA syyttää ministerin esittäneen loukkaavia kommentteja ja perusteettomia syytöksiä.

Panahin elokuva kertoo viidestä vangittuna olleesta iranilaisesta, jotka kohtaavat miehen, jonka he uskovat olleen heidän kiduttajansa vankilassa.

Panahin mukaan elokuva peilaa kokemuksia vankilassa. Hänen viimeisin vankeustuomionsa Iranissa tuli propagandan levittämisestä. Panahin elokuvia ei esitetä Iranissa julkisesti.