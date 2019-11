C-hepatiittia sairastava mies käytti törkeästi hyväkseen 13-vuotiasta tyttöä – jatkoi lapsen painostamista yhdyntöihin vielä poliisitutkinnan alettuakin

Miehelle tyttö oli ilmoittanut iäkseen 16 vuotta. Oikeuden mukaan miehen olisi tytön ulkoisesta olemuksesta, käyttäytymisestä ja tapaamisolosuhteista päätellä, että tämä on nuorempi kuin oli iäkseen ilmoittanut.

"Merkittävää piittaamattomuutta"

Hovioikeuden mukaan yhdynnät ovat syksyn 2016 aikana jatkuneet siitä huolimatta, että rikosprosessi on tullut vireille ja miestä on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä ja asianomistajan äiti on kieltänyt miestä tapaamasta tytärtään.