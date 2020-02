Sotkemista, haistattelua, kiusaamista... Koululaisten häiriköinti lähtenyt käsistä Sipoon busseissa, kuljettajien hermot koetuksella: "Ei tällaista voi tapahtua vahingossa, selvästi tahallista"

Ziggy Huldenin, 25, kuljettama bussi 986 kiemurtelee maanantaisena iltapäivänä Sipoon taajamakeskuksen Nikkilän katuja poimien koululaisia kyytiinsä. Bussi on normaali bussilinja, mutta ajankohdan ja reitin vuoksi matkustajat ovat käytännössä kaikki lapsia.

Parilla tytöllä on bussiin noustessaan mukana avatut nuudelikupit, joista kuljettaja Hulden huomauttaa, mutta antaa ottaa ne sisälle bussiin.

Bussi kiemurtelee puolisen tuntia, kunnes Paippisissa viimeinenkin koululainen on jäänyt pois.

Aikataulusta hieman myöhässä oleva bussi tekee U-käännöksen ja lähtee samaa reittiä takaisin, mutta ensin Huldenin on siivottava penkeiltä muutama tyhjä karkkipussi ja joitain muruja penkeiltä.

Hulden on kuljettanana Pohjolan Liikenteessä, joka liikennöi valtaosaa Sipoon HSL:n busseista. Kuljettajien keskuudessa on puhuttanut yksi tietty aihe viime aikoina erityisen paljon: koulukyydit ovat alkaneet käymään kuljettajille hyvin raskaiksi.

Sotkemista ja häiriköintiä



Kuvalla he yrittävät herätellä vanhempia valistamaan nuorukaisiaan käytöstavoista.

Osa nuorista tottelee kiltisti, mutta joskus on jouduttu myös turvautumaan matkustajien poistoon. Ala-asteikäisiä ei Huldenin mukaan jätetä matkan varrelle, mutta yläaste- ja lukioikäiset voidaan poistaa bussista äärimmäisissä tapauksissa, kun puhuminen ei auta.

– Näin on jouduttu myös tekemään. Sillon on turha kysellä, "miksi meidän pieni kullannuppumme on jätetty ulos", Hulden kirjoitti Facebook-päivityksessään, jossa hän jakoi kuvan sotkuisesta penkistä Sipoon puskaradioon.