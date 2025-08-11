Brutaalia kohtelua omilta faneilta: Ilotulitteita sukukalleuksille

Bolivian jalkapallon pääsarjassa nähtiin erikoinen tilanne kärkiottelussa The Strongestin ja Bloomingin välillä. Sarjakärki The Strongestin kannattajat ampuivat ottelun lisäajalla omaa pelaajansa Juan Godoyta ilotulitteella.

The Strongestin kannattajat olivat alkaneet juhlia voittoa ottelun loppuhetkillä ja ampuneet lukuisia ilotulitteita katsomosta kentän suuntaan. Pelaajat ja tuomaristo olivat lähteneet pakenemaan pois kentältä. Kannattajat ampuivat Ilorona-ilotulitteita, jotka tunnetaan siitä, että ne liikkuvat ilmassa raketin lailla.

Yksi niistä osui Godoyta suoraan arkaan paikkaan. Hän jäi kentän pintaan ja tarvitsi lopulta hoitohenkilökunnan apua päästäkseen pois kentältä.

Bolivialainen El Deber kertoo, että Godoylla on reidessään ensimmäisen asteen palovammoja ja hematooma kivesten alueella. Lääkärit ovat diagnosoineet hänellä kivespussin tulehduksen.

The Strongestin kannattajat ovat pyytäneet anteeksi tapahtunutta.

Tilanteesta voit katsoa alla olevalta videolta. Jos se ei näy, näet sen tästä linkistä.