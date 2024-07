Copa American huippuottelu päättyi kaaokseen! Tähtipelaajat tappelivat fanien kanssa – "Katastrofi"

– He eivät halua, että sanon tästä mitään, mutta tämä on katastrofi. Pyydän, olkaa varovaisia. Meidän perheemme ovat katsomossa ja siellä on jopa vastasyntyneitä vauvoja. Se oli katastrofi. He olivat vaarassa, eikä paikalla ei ollut yhtäkään poliisia ja meidän hakea perheemme pois sieltä, Gimenez kertoi ottelun jälkeisessä haastattelussa.