Rahankeräysrikoksista syytetty Brother Christmas oikeudessa – nykyinen perussuomalaisten kansanedustaja kiistää syytteet: "Kaikille lahjoittajille tarjottiin vastiketta lahjoituksestaan"

Brother Christmasin toimintaan liittyen nostettiin syytteitä rahankeräysrikoksista viime keväänä. Syytettynä on yhdistyksen keulahahmona toiminut Ari Koponen ja kaksi yhdistyksen hallituksen jäsentä.

Ari Koposta vastaan on lisäksi nostettu erillinen syyte liittyen hänen toiminimeensä Ari Koponen Events.

Koponen on nykyään perussuomalaisten kansanedustaja.

Rahoja käytettiin avustustempauksiin

Koponen on kuvaillut syytteitä "täydellisen mitättömiksi".

Yhdistyksellä ei ollut rahankeräyslupaa

– Yhdistys on keräysvetoomusten yhteydessä markkinoinut pinssejä, rintanappeja ja rannekkeita ja rahan lahjoittaminen on pyritty esittämään vastikkeellisena, syyttäjä kertoi oikeudessa.

– Vain noin 20 000 euron edestä on haluttu lahja. Tässä ei missään nimessä ole ollut kyse normaalista tavaranmyynnistä, vaan peitellystä rahankeräyksestä, syyttäjä kertoi.

Rahankeräys tapahtui muun muassa Brother Christmasin Facebook-sivujen kautta. Yhdistys on kerännyt apua muun muassa sairaille lapsille.

Kaikki kiistävät syytteet

– Ari Koponen ei ole pannut tahallaan pystyyn rahankeräystä ilman rahankeräyslupaa. Olennaista on, että kyse on ollut vastikkeellisesta tuotteiden ja palveluiden myymisestä. Kaikille lahjoittajille on tarjottu vastiketta lahjoituksestaan, Koposen asianajaja korosti oikeudessa.