Syyttäjä vaatii Brother Christmasille sakkorangaistusta – puolustus vaatii syytteiden hylkäämistä

– Loppujen lopuksi ei ole kyse kovin isosta asiasta. Muita väärinkäytöksiä ei ole havaittu, ainoastaan tämä rahankeräyslupa on puuttunut ja rahaa on silti kerätty hyväntekeväisyyteen. Rahankeräysten valvominen on tärkeää, koska niissä on mahdollisuus isoihin väärinkäytöksiin, syyttäjä Virva Ylén sanoi.