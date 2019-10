Ari Koponen on tyytymätön Brother Christmas -tuomioonsa – hakee valituslupaa suoraan korkeimmasta oikeudesta

Koponen ei halunnut kommentoida STT:lle, miksi hän hakee lupaa suoraan KKO:sta, koska asia on keskeneräinen.

Tästä tuomiossa on kyse

Ennakkopäätösvalitus vaatii vastapuolen suostumuksen

Edellytyksenä ennakkopäätösvalitukselle on kuitenkin, että muutoksenhakijan vastapuoli on antanut siihen suostumuksensa. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat, jonka mukaan syyttäjä on antanut Koposen ennakkopäätösvalitukselle suostumuksensa.