Brother Christmasin viimeinen sana: Uutuuskirjassa annetaan rajua kritiikkiä mediaa kohtaan – ”Toimittajat suorastaan päättivät tuhota minut”

– Olen oppinut sen, että median kanssa täytyy olla varovainen. Medioiden kiristynyt kilpailu tuottaa harmittavan usein ala-arvoista journalismia, kuten erityisesti Helsingin Sanomien ja Seuran osalta on tullut todistettua.

Kirja kritisoi, HS kiistää

Kirjan mukaan kohun aloittaneen lehtijutun lähteenä on käytetty kostonhimoista tahoa, jonka luotettavuutta olisi tullut tarkastella kriittisemmässä valossa.

HS:llä on tästäkin eri näkemys. Mukan mukaan kaikkiin artikkelissa käytettyihin lähteisiin on suhtauduttu kriittisyydellä, ja myös itse Koposta on kuultu usean otteeseen.