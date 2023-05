Brittitiedustelu: Venäjän teot osoittavat, että se pelkää Ukrainan pystyvän suureen läpimurtoon

– Nämä puolustuslinjat eivät ole vain lähellä nykyistä etulinjaa, vaan niitä on kaivettu myös syvälle Venäjän hallitsemille alueille, brittiministeriö toteaa.

Ukrainan odotetun vastahyökkäyksen on ennakoitu alkavan keväällä tai alkukesästä. Sen todennäköisin suunta on Etelä-Ukraina, mutta sotilasasiantuntijat eivät ole sulkeneet pois Itä-Ukrainaankaan suuntautuvan hyökkäyksen mahdollisuutta.

Idean ongelma on sen itsestäänselvyys. Sotahistoriaa saa selata pitkään ja hartaasti, jotta löytää sodanjohdon, joka ei haaveile vastapuolen rintaman halkaisusta. Julkistettujen satelliittikuvien perusteella venäläisten linnoitteet ovat vahvimmillaan juuri Melitopolin ja Mariupolin välisellä lohkolla.

Tämä video Vuhledarin taistelusta suututti monet Venäjä-mieliset sotakommentaattorit kehnolta näyttävien taktiikoidensa ja kovilta vaikuttavien tappioiden vuoksi. Ukrainan armeijan julkaisema video on helmikuulta 2023.

Krimilläkin puolustusta

Venäjän tiedetään rakentaneen puolustuslinjoja myös esimerkiksi Krimille, jonne on nykyisestä rintamalinjasta vähintään 60 kilometrin matka. Näillä kohdin Venäjän ja Ukrainan joukkojen välissä on Dneprjoki, jonka ylittäminen on armeijalle kuin armeijalle merkittävä haaste.