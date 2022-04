Brittilehdeltä erikoinen väite venäläispelaajien sulkemisesta Wimbledonista – taustalla Kate Middleton

Taustalla on kruununperimysjärjestyksessä olevan prinssi Williamin vaimo Cambridgen herttuatar Kate Middleton, joka toimii turnauksen järjestävän All England Club -jäsenkerhon suojelijana. Middleton jakaa joka vuosi turnauksessa voittajan pokaalin.

Middletonin arvioidaan olevan suurempi lisä kuin mikään sponsorisopimus. Hän on erittäin kiinnostunut tenniksestä ja on vakituinen vieras Wimbledonin keskuskentällä. All England Club olisi päättänyt, että on tärkeämpää pitää vahva suhde Middletoniin kuin saada lyhyellä aikavälillä kriitiikkiä venäläisten sulkemisesta.