Malmössä "kyinen" uhka – käärme vapaana viisukylässä

Malmön keskustassa sijaitsevassa euroviisukylässä on nähty vapaana luikerteleva käärme, uutisoi Ruotsin TV4.

Kanavan mukaan viisukylän vartija on havainnut käärmeen Folkets Parkissa, joka toimii Euroviisujen viisukylänä. Viisukylä on yksi fanien tärkeimmistä kokoontumis- ja juhlapaikoista, jossa järjestetään paljon ohjelmaa koko tapahtuman ajan.

Alueen vartijan mukaan käärme on väriltään ruskea ja noin metrin pituinen. Tapauksesta on ilmoitettu paikalliselle poliisille. Myös Folkets Parkissa sijaitsevan terraarion henkilökunta on hälytetty paikalle, mutta heillä ei ole varmuutta onko käärme karannut sieltä.