Brittien uintijoukkueen sisällä raju selkkaus – tähtiuimari riehui olympiavoittajan silmäkulman auki

The Sunin mukaan tilanne olisi saanut alkunsa siitä, kun Peaty olisi kommentoinut Greenbankin uimarityttöystävää Anna Hopkinia , mutta Peaty kiisti tiedon The Timesille.

– Minun ja Luken välit on kunnossa. Meillä oli pieni kiista raskaiden harjoitusten jälkeen, mutta kättelimme heti pienen jännitteen jälkeen. Minulla ei ole hajuakaan, miten Anna on vedetty tähän mukaan. En edes maininnut hänen nimeään, ja tämä on epäreilua hänelle, Peaty toteaa.