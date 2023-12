Brittiäiti ei osta 1-vuotiaalle lainkaan joululahjoja: "Tuo raha menee nyt lomailuun"

– Mietimme, mitä antaisimme Penelopelle jouluna, ja ajattelin, miten hupsua on ostaa lahjoja vain siksi, että niitä kuuluu ostaa, Hannah kuvasi The Sunille .

Eivät halua enää reissata sukulaisissa

Aiemmin Hannah perheineen on käynyt jouluvierailuilla sukulaisten luona. Lapsen kanssa reissaaminen on kuitenkin hankaloitunut. Perhe on päättänyt ratkaista ongelman lähtemällä sukureissun sijaan Goalle.