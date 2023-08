Lähteet: Sam Asghari ei tule saamaan penniäkään Britney Spearsin muistelmista

Pop-tähti Britney Spearsin muistelmateos The Woman in Me (suom. Nainen minussa) julkaistaan lokakuun 24. päivä. Spearsin arvioidaan tienanneen kirjasopimuksellaan tähän mennessä noin 15 000 000 dollaria, mutta hänen ex-aviomiehensä Sam Asghari ei tule saamaan summasta pennin jeniä, Page Sixin lähde kertoo.