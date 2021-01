Britanniasta saa maanantaista alkaen lentää Suomeen – THL suosittaa kaikilta maahantulijoilta negatiivista koronatestiä

Traficom on päättänyt asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) saamansa lausunnon perusteella.

Traficom on linjaustaan varten pyytänyt lausunnon myös Vantaan kaupungilta ja lentokenttäyhtiö Finavialta. Molemmat ovat Traficomin mukaan vahvistaneet, että heillä on riittävä valmius tartuntatautilain mukaisten vastuiden ja toimivaltuuksien toteutumiseen Helsinki-Vantaalla. THL on puolestaan erikseen vahvistanut, että Vantaan ja Finavian toimenpiteet ovat riittäviä.