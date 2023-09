Britanniassa vakoilusta ja terrorismista syytetty ex-sotilas pakeni vankilasta elokuvatyyliin – ei havaintoja pakonsa jälkeen

Britanniassa vakoilu- ja terrorismirikoksista syytetty entinen sotilas Daniel Khalife, 21, oli perjantai-iltana yhä tavoittamatta keskiviikkoisen pakonsa jälkeen. Khalifen valtakunnallisesta etsintäoperaatiosta kertoi muun muassa BBC.



Poliisin mukaan Khalifen paon jälkeen miehen liikkeistä ei ollut tehty lainkaan vahvistettuja havaintoja. Viranomaisten mukaan tällainen on poikkeuksellista.



– Tämä on vähäsen epätavallista ja kertoo ehkä hänen kekseliäisyydestään, kommentoi BBC:n mukaan Suur-Lontoon poliisitoimen terrorisminvastaisen yksikön komentaja Dominic Murphy tilannetta.



Sotilaskoulutuksen saaneella Khalifella on Murphyn mukaan taitoja, joita ei kaikilla siviileillä ole.