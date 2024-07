MTV Lontoossa: Vientiyritykset kaikonneet, bruttokansantuote laskee – EU-ero kaduttaa brittejä, mutta paluusta ei puhuta

– Enemmistö ihmisistä ajattelee, että brexit on ollut pikemminkin epäonnistuminen kuin menestys, tutkija Jannike Wachowiak sanoo MTV Uutisille.

Hän työskentelee Lontoossa UK in a Changing Europe -ajatushautomossa.

Arvio: Brexit leikannut BKT:ta 2–3 prosenttia

Brexit on nostanut esteitä tai hidasteita Britannian ja Euroopan unionin väliselle kaupankäynnille. Se on tuonut rajalle tullimaksut ja lisännyt huomattavasti vientiyritysten byrokratiaa.

– Yleinen asiantuntijanäkemys on, että ilman brexitiä Britannian kansantalous olisi tällä hetkellä suurempi. Tästä on joitakin ihan selkeitä mittareita. Vientiyritysten määrä Britanniassa on laskenut, koska pienet yritykset eivät enää vie ollenkaan. Ne toimivat vain Britannian sisäisillä markkinoilla, kertoo suurlähettiläs Jukka Siukosaari.