Britannian määrä aloittaa turvapaikanhakijoiden lennätykset Ruandaan lähikuukausina

Britannia alkaa lennättää maahan pyrkiviä turvapaikanhakijoita Ruandaan lähikuukausina, kertoi Britannian pääministeri Rishi Sunak tänään.



Sunakin mukaan on välttämätöntä estää turvapaikantulijoita ylittämästä Englannin kanaalia Ranskan puolelta pienillä veneillä.



Asiaa koskeva lakiehdotus pakottaa tuomarit pitämään itäafrikkalaista Ruandaa turvallisena kolmantena maana ja antaa ministereille valtuuden sivuuttaa ihmisoikeuksia koskevat lainkohdat. Esimerkiksi Britannian korkein oikeus on pitänyt turvapaikanhakijoiden lähettämistä Ruandaan lainvastaisena.



Sunakin mukaan lennot toteutetaan tapahtui mitä tahansa.



– Liika on liikaa. Ei lisää kiemurtelua. Ei lisää viivyttelyä, Sunak sanoi lehdistötilaisuudessa ennen kuin parlamentin on määrä hyväksyä ehdotuksen keskeinen osa.



Hän sanoi uskovansa, että Ruandaan lennetään useita lentoja kuukaudessa kesäkuukausien aikana.



Turvapaikanhakijoita avustava hyväntekeväisyysjärjestö Care4Calais sanoo, että suunnitelma on toteuttamiskelvoton ja "kepulikonsti".