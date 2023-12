Tanska ja Italia haluaisivat ulkoistaa turvapaikanhakuprosessejaan

Turvapaikanhakuprosessin ulkoistamista on suunnitellut Britannian lisäksi myös Tanska, joka on niin ikään halunnut lähettää turvapaikanhakijoita Ruandaan. Tammikuussa hallitus kertoi jättävänsä tämän suunnitelman toistaiseksi taka-alalle ja pyrkivänsä sen sijaan järjestämään ulkoistamista yhdessä muiden EU-maiden kanssa.



Italia ja Albania solmivat vastikään sopimuksen, jonka mukaan Italiaan tulevia turvapaikanhakijoita majoitettaisiin hakemusprosessin ajaksi vastaanottokeskuksiin Albaniaan. Albanian perustuslakituomioistuin selvittää parhaillaan, onko suunnitelma perustuslain mukainen.



Tiukasta maahanmuuttolinjastaan tunnetulla Australialla puolestaan oli 2010-luvulla käytössä malli, jossa laittomasti maahan pyrkineet turvapaikanhakijat suljettiin pidätyskeskuksiin Naurulle ja Papua-Uuteen-Guineaan. Turvapaikanhakijoiden olot saivat kovaa arvostelua sekä YK:lta että ihmisoikeusjärjestöiltä.



Oxfordin yliopiston Migration Observatory -hankkeen erikoistutkija Peter Walshin mukaan ei myöskään ole selvää, että nimenomaan turvapaikkaprosessin ulkoistaminen olisi torjunut Australiassa luvatonta maahantuloa.



– Näyttää siltä, että veneiden fyysinen pysäyttäminen ja tulijoiden nopea palauttaminen on luultavasti tärkeämpi tekijä tulijoiden määrän vähentämisessä kuin turvapaikanhakuprosessin ulkoistaminen, Walsh sanoo.