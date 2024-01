Britanniassa parlamentin alahuone puolsi turvapaikanhakijoiden lähettämistä Ruandaan

Britannian parlamentin alahuone äänesti myöhään keskiviikkoiltana niin sanotun Ruanda-lain puolesta. Kiistelty lakipaketti on konservatiivipääministeri Rishi Sunakin yritys vähentää Britanniaan suuntaavien turvapaikanhakijoiden määrää.



Yksinkertaisuudessaan lakipaketti sallisi turvapaikanhakijoiden lähettämisen Ruandaan odottamaan päätöstä turvapaikasta. He kuitenkin saisivat jäädä vain Ruandaan myönteisen päätöksen jälkeen, eivät Britanniaan.



Konservatiivihallitus ei ole lähettänyt yhtään turvapaikanhakijaa Ruandaan, koska korkein oikeus katsoi viimevuotisessa päätöksessään sen olevan laitonta.



Laki läpäisi brittiparlamentin alahuoneen äänin 320–276. Seuraavaksi lain on määrä mennä ylähuoneen käsiteltäväksi.



– Viestini ylähuoneelle on, että katsokaa eilisiltaista ylivoimaa, Sunak sanoi torstaina.



– Alahuone pystyy näkemään, että tämä on maalle prioriteetti, hän lisäsi.