Britannia luokittelemassa Wagnerin terroristijärjestöksi: "He ovat terroristeja, se on selvä asia"

Britannia aikoo luokitella muun muassa Ukrainassa sotineen venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin terroristijärjestöksi. Wagner olisi saamassa brittilainsäädännön silmissä saman aseman kuin esimerkiksi jihadistiset äärijärjestöt Isis ja al-Qaida.



Parlamentin käsittelyyn tulossa oleva määräys sallisi esimerkiksi Wagnerin omaisuuden takavarikot ja Wagnerin tukemisesta voisi saada 14 vuoden vankeustuomion.



Hyväksymisen jälkeen laki voisi astua voimaan 13. syyskuuta.



– Wagnerin jatkuvat epävakauttavat toimet vain jatkavat Kremlin poliittisten päämäärien edistämistä. He ovat terroristeja, se on selvä asia, ja tämä määräys tekee sen selväksi myös Britannian laissa, perustelee sisäministeri Suella Braverman päätöstä hallituksen julkaisemassa tiedotteessa.



Wagnerin perustaja Jevgeni Prigozhin sai surmansa lentokoneen putoamisessa Venäjällä elokuussa kaksi kuukautta sen jälkeen, kun hän oli aloittanut lyhyeksi jääneen sotilaskapinan Venäjällä. Moni on pitänyt lentokoneen tuhoutumista Venäjän presidentti Vladimir Putinin määräämänä murhana, minkä Kreml on kiistänyt.



Prigozhin ja monet muut Wagnerin johtohahmoista olivat jo aiemmin Britannian pakotelistoilla.