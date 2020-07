CNN: Brasiliassa varmistunut yli 41000 uutta koronatartuntaa – kuolemat lisääntyvät Meksikossa

Ministeriön mukaan maassa on kirjattu myös 1367 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä koronakuolemia on Brasiliassa kirjattu yli 81 000.

Meksikossa koronaan liittyvien kuolemien määrä on noussut yli 40 000:een

Noin 127 miljoonan asukkaan Meksikossa on määrällisesti neljänneksi eniten koronakuolemia koko maailmassa. Latinalaisessa Amerikassa enemmän kuolemia on vain Brasiliassa, jossa on kirjattu Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan yli 81 000 koronakuolemaa.