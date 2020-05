Yhdysvaltain tautikeskus: New Yorkin koronakuolemien todellinen määrä voi olla tuhansia tapauksia ilmoitettua korkeampi

New Yorkin Keskuspuistoonkin on perustettu väliaikainen sairaala kaupunkia rajusti kurittavan koronavirusepidemian takia.

Yhdysvalloissa yli 80 000 koronakuolemaa

New Yorkin osavaltio on pahiten koronasta Yhdysvalloissa kärsinyt alue. Tiistaihin mennessä New Yorkissa oli maailman koronatartuntatilannetta tarkkailevan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan varmistettu yhteensä yli 26 600 koronaan liittyvää kuolemaa.

Yhdysvalloissa on sekä tartuntoja että kuolemia selvästi eniten koko maailmassa.Tartuntoja maassa on jo reilusti yli 1,3 miljoonaa kappaletta. Väkilukuun suhteutettuna maassa on 4 139 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa tartuntoja on sen sijaan 1 080 kappaletta miljoonaa asukasta kohden.