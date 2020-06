Brasiliassa yli 40 000 uutta koronavirustartuntaa – rajoitusten höllentämistä suunnitellaan tästä huolimatta

Etelä-Amerikan väkirikkaimmassa maassa Brasiliassa on viimeisen vuorokauden aikana vahvistettu 42 725 uutta koronavirustartuntaa. Lukema on toiseksi suurin yhden vuorokauden aikana raportoitu tartuntamäärä. Maan terveysviranomaisten mukaan 19. kesäkuuta kerrotussa ennätyksellisessä lähes 55 000 tartunnassa oli mukana myös aiempien vuorokausien tietoja.

Yhteensä Brasiliassa on nyt vahvistettu lähes 1,2 miljoonaa tartuntaa, mikä on koko maailmassa toiseksi eniten Yhdysvaltojen jälkeen. Yhdysvalloissa on tartuntoja lähes 2,4 miljoonaa.