Brasilian entisellä presidentillä Jair Bolsonarolla on todettu varhaisessa vaiheessa oleva ihosyöpä, kertoo Reuters.
Sairaalan mukaan testeissä havaittiin levyepiteelikarsinooma.
– Kaksi vaurioista oli varhaisen tyypin ihosyöpää, Reuters uutisoi Bolsonaron lääkäri Claudio Birolinin kertoneen.
Lääkärin mukaan kohdat Bolsonaron ihosta, joista syöpää löytyi, on poistettu onnistuneesti, mutta tilanne vaatii jälkitarkkailua. Bolsonaron tiedetään käyneen viime sunnuntaina yksityissairaalassa ihokirurgisessa toimenpiteessä. Todennäköisesti toimenpide liittyy nyt todettuun syöpädiagnoosiin.
Bolsonaro joutui myös eilen sairaalaan oksentelun, huimauksen sekä matalan verenpaineen takia. Asiasta kertoi Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro viestipalvelu X:ssä.