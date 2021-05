Brasilia torppasi Sputnik-rokotteen maahantuonnin – valmistajan mukaan päätös oli puhtaasti poliittinen

Sputnik V -rokotteen valmistaja on kutsunut päätöstä Twitterissä puhtaasti poliittiseksi ja kilpailevien rokotevalmistajien kampanjoimaksi ajojahdiksi.

Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin mukaan uutinen on harmillinen maan epidemiatilanteen huomioon ottaen.

– Tuntuisi oudolta, jos tämä päätös olisi puhtaasti poliittinen. Brasilian epidemiatilanne on sen verran murheellinen, eli ajattelisin heillä olevan hyvin vahvat syyt siihen, että tällainen ratkaisu on tehty, Rämet kommentoi MTV Uutiset Livelle.

Maiden punnittava rokotteiden hyötyjä ja haittoja

Brasiliassa koronavirusepidemia on ollut poikkeuksellisen murheellinen, ja maan terveydenhuoltojärjestelmä on venynyt äärirajoilleen kamppailussa virusta vastaan. Rokotetutkimuskeskuksen Rämetin mukaan tällainen takaisku rokottamistahdille voi kostautua pahan epidemiatilanteen maissa.

– Brasilian epidemiatilanne on huomattavasti vaikeampi tällä hetkellä kuin Suomessa, jossa me voimme sietää tiettyä viivettä rokotteen saatavuudessa. Jos mietitään niitä maita, joissa koronatilanne on hyvin huono, niin silloin rokotteella saatavat hyödyt nousevat paljon suuremmiksi.