Sisäpiirilähteet paljastivat, että näyttelijä Bradley Cooper , 47, on tapaillut amerikkalaispoliitikko Huma Abedinia, 45, useiden kuukausien ajan, uutisoi Page Six .

Hollywoodin sisäpiirilähteiden mukaan pariskunnan olisi esitellyt toisilleen itse Vogue-lehden päätoimittaja Anna Wintour . Wintour on läheinen molempien kanssa.

– Hän on hyvä ystävä Cooperin kanssa ja jumaloi Abedini, lähde paljastaa Page Six -lehdelle

Cooper on tullut tunnetuksi elokuvista Kauhea kankkunen, A Star is born ja Unelmien pelikirja. Hän herätti myös julkisuudessa romanssihuhuja Lady Gagan kanssa A Star Is Born -elokuvan myötä. Huhut tähtien väleistä velloivat entisestään, kun kaksikko esitti elokuvan Shallow-kappaleen duettona Oscar-gaalassa.