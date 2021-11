Bradley Cooper kommentoi vihdoin romanssihuhuja Lady Gagaan – "Se on se räjähtävä hetki"

Cooper ja Gaga tähdittivät yhdessä A Star is Born -elokuvaa ja esittivät Oscar-juhlissa sen tunnuskappaleen Shallow. Esitys oli niin intiimi ja täynnä tunnetta, että se sai automaattisesti romanssihuhut liikkeelle.

Näytteleminen helpotti lavapelkoa

Cooper kertoo nyt tuoreessa Hollywood Reporterin haastattelussa, että he olivat Gagan kanssa päättäneet esittää kappaleen kuin kohtauksena elokuvasta, koska se vähentäisi Cooperin pelkoa julkisesti laulamisesta.

– Se on se räjähtävä hetki joka sattuu tapahtumaan heille lavalla tuhansien ihmisten edessä – se olisi ollut niin outoa, jos olisimme kummatkin istuneet jakkaroilla kasvot yleisöön päin, Cooper selittää.

Cooperilla on yhteinen lapsi venäläisen mallin, Irina Shaykin kanssa.

Vuonna 2019 eronneella pariskunnalla on yhteinen 4-vuotias tytär ja viime aikaisten huhujen mukaan Cooper ja Shayk olisivat jälleen lämmitelleet välejään. Ex-pari on bongattu muun muassa kävelemässä käsikädessä New Yorkissa.