Malli Gigi Hadid juhlisti pyöreitä vuosiaan käsipuolessaan Bradley Cooper

Malli Gigi Hadid saapui syntymäpäiväjuhliinsa käsi kädessä Bradley Cooperin kanssa.

Malli Gigi Hadid vietti 30-vuotissyntymäpäiviään New Yorkissa perjantaina 25. huhtikuuta. Juhliinsa hän saapui käsi kädessä näyttelijä Bradley Cooperin, 50, kanssa. Tilaisuus pidettiin Saks Fifth Avenue -luksustavaratalon rakennuksessa.

Bradley Cooper ja Gigi Hadid suuntasivat käsi kädessä juhlistamaan mallin kolmekymppisiä.Copyright © 2025 BACKGRID, Inc./All Over Press

Juhlat olivat täynnä maailmantähtiä, kuten Gigin sisko malli Bella Hadid, 28, ja näyttelijä Anne Hathaway, 42, aviomiehensä Adam Shulmanin, 44, kanssa. Niin ikään malli Emily Ratajkowski ja Gigin vanhemmat, Yolanda ja Mohamed Hadid, osallistuivat juhliin.

Bella Hadid oli mukana siskonsa syntymäpäiväjuhlissa.Copyright © 2025 BACKGRID, Inc./All Over Press

Anne Hathaway saapui juhliin aviomiehensä Adam Shulmanin kanssa.Copyright © 2025 BACKGRID, Inc./All Over Press

Pian kello 23 jälkeen paikallista aikaa juhlaväki kokoontui cocktailbaari Le Chaletiin.

Gigin varsinainen syntymäpäivä on 23. huhtikuuta.

Mallilla oli myös sormus nimettömässään, mikä herättää kihlaushuhut. Aiemmin tänä vuonna lähde kertoi Peoplelle, että pari on ”vakavissaan”, muttei ”halua kiirehtiä mitään”.

Gigi ja Bradley yhdistettiin ensimmäisen kerran romanttisesti lokakuun alussa 2023, kun heidät nähtiin syömässä yhdessä Via Carotassa, New Yorkin West Villagessa. Gigi paljasti myöhemmin, että he tapasivat ensimmäisen kerran yhteisen ystävän lapsen syntymäpäiväjuhlissa.

Bradleylla on tytär Lea De Seine, 8, eksänsä malli Irina Shaykin, 39, kanssa, ja Gigillä tytär Khai, 4, eksänsä laulaja Zayn Malikin, 32, kanssa.

Syksyllä 2022 Gigi yhdistettiin näyttelijä Leonardo DiCaprioon, 50.

Lähde: People