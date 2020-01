Taksiuudistuksen piti tuoda uusia asiakkaita, mutta Pekalle lakimuutos näkyy lähinnä lovena kukkarossa: "Tuntuu siltä, että se kysyntä on mennyt piiloon"

Kasvukeskuksissa, joissa taksien määrä on lisääntynyt huomattavasti puolessatoista vuodessa, se on voinut näkyä lovena taksiyrittäjän kukkarossa. Näin on käynyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toimivalle taksiyrittäjä Pekka Louhulalle.

– Tarjontaa on tullut paljon lisää, ja paikoitellen tuntuu, että sitä on liikaa. Se syö osuutta meiltä kaikilta. Toistaiseksi keikkoja on riittänyt sen verran, että on leivässä pysynyt, Louhula sanoo.