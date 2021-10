Brasilian presidentti Bolsonaron koronatoimien syytetään olleen rikoksia ihmisyyttä vastaan

Paneelin mukaan Bolsonaro olisi antanut tahallisesti koronaviruksen levitä maassa tavoitteenaan laumasuojan saavuttaminen ja talouden elpyminen. Epäonnistunut kokeilu on johtanut satojentuhansien brasilialaisten kuolemaan.

Raportti ei johtane syytteisiin

Paneelilla ei ole valtuuksia nostaa syytteitä itse. Lisäksi on epätodennäköistä, että Bolsonaron liittolaisiin kuuluvat maan oikeusministeri tai alahuoneen puhemies avaisivat rikos- tai virkarikosprosesseja.

Raportti on kuitenkin uusi isku Bolsonarolle, jonka kannatus on ennätysalhaisissa lukemissa. Maassa on määrä pitää ensi vuonna presidentinvaalit ja kannatuskyselyt ovat povanneet voittoa vasemmistolaiselle entiselle presidentille Luiz Inacio Lula da Silvalle.