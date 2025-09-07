Bolsonaron kannattajat näyttävät voimaansa itsenäisyyspäivän mielenosoituksissa

Protesteissa vaaditaan armahdusta toissa vuoden vallankaappausyrityksestä tuomituille.
Tuhannet Brasilian entisen presidentin Jair Bolsonaron kannattajat ovat kokoontuneet kaduille mielenosoituksiin maan suurimmissa kaupungeissa. He vaativat muun muassa armahdusta sadoille toissa vuoden vallankaappausyrityksestä tuomituille.
Äärioikeistolaisen Bolsonaron kannattajat rynnivät toissa vuoden tammikuussa Brasilian korkeimman oikeuden rakennukseen, presidentinpalatsiin ja parlamenttiin.
Armahdusta vaaditaan myös Bolsonarolle, jonka mahdollinen tuomio on määrä julistaa korkeimmassa oikeudessa alkavalla viikolla. Häntä uhkaa jopa 43 vuoden vankeus yrityksestä takertua valtaan, vaikka hän oli hävinnyt vaalit vasemmistolaiselle Luiz Inacio Lula da Silvalle. Bolsonaro on kiistänyt syyllisyytensä ja väittänyt syytteitä poliittisiksi.
Brasilian itsenäisyyspäivänä järjestettävien mielenosoitusten päätapahtuma on Sao Paulossa. Paikalla ovat muun muassa äärikonservatiivinen tv-saarnaaja Silas Malafaia, Sao Paulon kuvernööri Tarcisio de Freitas ja Bolsonaron vaimo Michelle. Sen sijaan Jair Bolsonaro itse ei ole läsnä, sillä hänet on tuomittu kotiarestiin odottamaan tuomiotaan.
– Me olemme täällä puolustamassa oikeusvaltiota ja maan arvoja. Bolsonaron oikeudenkäynti on häpeällinen, sanoi 70-vuotias eläkeläinen Aparecida Paula.
Presidentti Lula puolestaan johti jo maan virallista itsenäisyyspäivän paraatia pääkaupunki Brasiliassa. Järjestyshäiriöihin on varauduttu marssittamalla kaduille 2 000 poliisia, ja lisää on valmiudessa.