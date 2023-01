Brasiliassa tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltä demokratian puolesta – vaativat Bolsonaron vangitsemista

Bolsonaro sairaalahoidossa Yhdysvalloissa

Brasilian tapahtumia on verrattu kahden vuoden takaiseen Yhdysvaltain kongressitalon hyökkäykseen. Tuolloin presidentinvaalit hävinneen Donald Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressirakennukseen estääkseen Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen.

Brasilian entinen presidentti Bolsonaro on joutunut sairaalahoitoon Orlandossa Yhdysvalloissa kovien vatsakipujen vuoksi, brasilialainen O Globo -lehti kertoi maanantaina. Bolsonaro on kärsinyt terveysongelmista sen jälkeen, kun häntä puukotettiin hengenvaarallisesti hänen vuoden 2018 vaalikampanjansa aikana. Puukotuksen jälkeen hänelle on tehty kuusi leikkausta.