Brasilian ex-presidentti pääsi vankilasta – päätöksella suuret vaikutukset koko oikeusjärjestelmään

Uuden tulkinnan mukaan tuomitut pysyvät vapaina siihen saakka, kunnes he ovat käyttäneet kaikki valitusmahdollisuutensa. Arvostelijoiden mukaan tämä tarkoittaa sitä, että varakkaat tuomitut pystyvät vetkuttamaan tuomioidensa toimeenpanoa vuosikausia.

"Lula voi mädäntyä vankilassa"



Lula on ollut vankilassa sen jälkeen, kun hän sai liki yhdeksän vuoden tuomion korruptiosta vuosi sitten huhtikuussa. Pari kuukautta aikaisemmin hän oli jo saanut liki 13 vuoden tuomion, joka sekin tuli korruptiosyytöksistä. Lisäksi useita muita korruptiojupakkaan liittyviä oikeusjuttuja on edelleen käsittelyssä.

Lula on kiistänyt kaikki syytökset. Lulan mukaan kyseessä on poliittinen ajojahti, jolla hänet pelattiin syrjään presidentinvaaleista. Vaalit voittanut nykyinen presidentti Jair Bolsonaro on todennut yksiselitteisesti toivovansa, että Lula "mätänee vankilassa loppuikänsä".