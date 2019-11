Bolivian ex-presidentti Morales saapui Meksikoon – sai turvapaikan menetettyään asevoimien tuen

Suurin este Anezin nousulle maan johtoon on kuitenkin se, että senaattorien on erittäin vaikea päästä La Paziin valitsemaan häntä, koska maan julkinen liikenne on täysin jumissa. Bussit eivät ole liikkuneet sen jälkeen kun mielenosoittajat polttivat kymmeniä busseja sunnuntaina. Ainakin 19:n senaatin 36 senaattorista tulee olla paikalla, jotta istunto voidaan pitää.