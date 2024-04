Bloomberg: Kiinan sotilaallinen tuki Venäjälle kulissien takana on kasvanut viime aikoina

Kiina on esiintynyt Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa neutraalina, mutta kulissien takana se on koko ajan tukenut Venäjää etenkin taloudellisesti, mutta myös sotilaallisesti. Maiden välinen kauppa on kasvanut ennätyslukemiin, minkä lisäksi Venäjä on onnistunut Kiinan avulla saamaan käsiinsä muun muassa aseisiin ja niiden valmistukseen tarvittavia mikrosiruja.