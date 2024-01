Euroopan johtopaikoille noussut Sirkka Hämäläinen kertoo vähättelystä, huonosta itsetunnosta ja perheongelmista

Suomen Pankin entisestä pääjohtajasta Sirkka Hämäläisestä tehty kirja on paitsi merkittävän henkilön elämäkerta myös kertomus vaurastuvasta ja hyvinvointiyhteiskunnaksi muuttuvasta Suomesta.

Vaikka ura on ollut hieno, tuo Sirkka Hämäläinen kirjassa toistuvasti esille, että hänellä on henkilökohtaisen elämän ja työelämän käänteissä ollut toistuvasti huono itsetunto. Tästä huolimatta hän on lähes aina sanonut myöntävästi uusille työtarjouksille.