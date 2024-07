Uusi biojätevelvoite laajeni – näin kierrätät kätevimmin

Biojätehuollon laajeneminen on käynnistynyt kokonaisuutena hyvin, mutta muutokset eivät ole vielä kaikkien tiedossa, arvioi Suomen Kiertovoiman (Kivo) viestintäpäällikkö Kaisa Halme .

Kivolla lienee varsin pätevä kuva tilanteesta. Se edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 33 jätelaitosta, joiden vastuulla on yli 5,4 miljoonan suomalaisen jätehuolto.

– Joillain alueilla on ollut hämminkiä, joka on liittynyt lähinnä asiakasviestintään ja asian ymmärtämiseen. Jotkut tarvitsevat tiedon puhelimitse, toiset taas ymmärtävät paremmin lukemalla joko oman seutunsa toimijan kotisivuilta tai asiakaskirjeistä, Halme muotoilee.

Velvoite vaihtelee eri puolilla maata

– Joillakin seuduilla on ollut jo pitkän aikaa jätehuollon järjestelmä, joka vastaa näitä uusia vaatimuksia. Osa aloitti heti, kun tuleva lakimuutos tuli muutama vuosi sitten tietoon, osa taas aloittaa vasta tämän vuoden lopulla. Koska asiassa on tällaista vaiheistusta, ei vielä voida sanoa, miten muutos on koko maassa onnistunut.