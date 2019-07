Jopa 76 prosenttia sekajätteeseen menevästä jätteestä olisi kierrätettävissä – uusi monilokerokierrätys taistelee ongelmaa vastaan: "Tarkoitus on tehdä kierrätyksestä helpompaa"

Kokeilussa on mukana yli tuhat taloutta valituilla kiinteistöillä Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla. Halukkaita kokeiluun olisi ollut lähes tuplasti enemmän.

Sekajäte väheni



Lempisen päällimmäisin huomio kokeilussa on sekajätteen vähentynyt määrä.

– Sekajäte on kyllä vähentynyt, kun mukaan tuli muovinkeräys. Sitten sen huomaa, kuinka biojätettä tulee tosi paljon, koska sille on vähän pienempi lokero.

Kokeilu on otettu todella hyvin vastaan.

– Me olemme aina kierrättäneet kotona ja se on aina ollut ihan mukavaa. Nyt on hyvä opettaa jälkipolvillekin kierrättämistä.