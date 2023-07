Biojätteen kierrätyspakko lähestyy – näin paljon sitä menee nyt hukkaan

Biojätettä kerätään parhaillaan kaikissa taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa, sekä muilla kiinteistöillä, joissa sitä syntyy yli 10 kiloa viikossa.

Velvoitteen taustalla EU-lainsäädäntö

Biojätteen keräysvelvoitteen laajenemisen taustalla on EU:n lainsäädäntö. Velvoitteen piiriin astuivat viimeksi lauantaina Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti kertoo, että osaa ihmisiä muutos on harmittanut, mutta uudistuksesta on tullut myös myönteistä palautetta.

– Lisäksi on mahdollista kerätä biojätettä kimpassa yhteisastiassa, jolloin kustannuksetkin jakaantuvat.

Joillekuille liian suttuista puuhaa

– Mutta siihenkin meillä on vinkkejä, eli ei kaiken tarvitse mahtua esimerkiksi sinne keittiön allaskaappiin.

Tämä on yleisin virhe

– Yleisin (väärä asia) mitä biojätteen joukosta löytyy, on tietysti muovi. Eli biojätteitä laitetaan tavallisiin muovipusseihin.

– Koska me teemme biojätteestä myös multatuotteita, se tarkoittaa sitä, että on pieni vaara, että mikromuoveja pääsee lopputuotteeseen, vaikka me toki siivoammekin biojätemassaa.