Muoti-ikoni Billy Porter lataa kovan kritiikin Voguen päätökselle laittaa Harry Styles kanteensa mekko yllään: "Se on vain fakta"

Porter sanoi brittiläisen The Sunday Times -lehden haastattelussa, että hän rikkoi tyylillään pukeutumisnormeja jo ennen Stylesia.

– Minä muutin koko peln, minä henkilökohtaisesti muutin koko pelin. Ja kyse ei ole egosta, se on vain fakta. Minä olin ensimmäinen, joka (rikkoi pukeutumisnormeja) ja nyt kaikki tekevät sitä, Porter sanoi lehden haastattelussa.

Porter ihmettelee Voguen päätöstä laittaa "Styles, joka on valkoinen heteromies" kanteensa mekko yllään, vaikka Porter tummaihoisena homoseksuaalina aloitti keskustelun sukupuoleen perustuvien pukeutumisnormien rikkomisesta.

– Hänkö (Styles) on se, jota aiotte käyttää edustamaan tätä uutta keskustelua, Porter sanoi jatkaen, että Stylesin tyyli on enemmänkin heijastus nykyhetkestä, kuin jostakin henkilökohtaisesta.

– Minulle tämä on politiikkaa, tämä on koko elämäni. Minun on pitänyt taistella koko elämäni päästäkseni pisteeseen, jossa voin pukeutua mekkoon Oscar-gaalassa ilman että minua ammutaan, Porter kertoi.