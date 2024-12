Biden söi sanansa ja armahti poikansa Hunter Bidenin. Tämä voi tietää hankaluuksia demokraateille, toteaa MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Joe Biden armahti vero- ja aserikoksiin syyllistyneen poikansa Hunter Bidenin. Valkoinen talo on kertonut päätöksen syyksi Donald Trumpin lähestyvän valtaan nousun. Trump on vannonut kostavansa poliittisille vihollisilleen, joiden joukkoon voi lukea myös nykyisen presidentti Bidenin perheen.

– Bidenin huolena oli se, että jo nämä olemassa olevat syytteet ja tuomio, se ei jää siihen, vaan Hunter Bideniä tullaan tutkimaan senkin jälkeen. Bidenin kerrotaan kokevan huonoa omatuntoa, minkälaisen poliittisen myrskyn keskelle Hunter Biden on huumekäyttövuosistaan joutunut, koska Biden itse kokee, että tämä on poliittinen ajojahti häntä vastaan, eikä sinänsä liity poikaansa, eli aika tuttua retoriikkaa, jos on niitä Trumpin poliittisia kannattajatapahtumia kuunnellut, MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen pohtii.

Päätös on herättänyt runsasta kritiikkiä jo siksi, että demokraatit, joita Biden edustaa, ovat pyrkineet esiintymään demokraattisen järjestelmän puolustajina ja vakuuttaneet, ettei kukaan ole lain yläpuolella. Nyt tehty päätös on kuin märkä rätti näitä puheita vastaan.

Samalla Bidenin ratkaisu petaa demokraateille vaikeat asemat kritisoida Donald Trumpia, joka on sanonut armahtavansa esimerkiksi kongressihyökkäykseen osallistuneita tukijoitaan.