Bernie Sanders porskuttamassa vahvasti demokraattien presidenttiehdokkaaksi Yhdysvalloissa: Muiden keinoksi jäämässä hyökkäystaktiikka

Kun yli puolet äänistä on laskettu, Sandersilla on takanaan lähes puolet delegaateista. Toisena tuleva Joe Biden sekä kolmantena tuleva Pete Buttigieg saavat kumpikin tyytyä alle viidennekseen.

– Sanders on demokraateista ainoa, jolla on kiihkeä kannattajajoukko, muilla ehdokkailla on hankala haastaa häntä.