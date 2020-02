Bernie Sandersin kannatus nousussa

Senaattori Sandersin kannatus on lähes 24 prosenttia, missä on noin neljän prosenttiyksikön nousu edelliseen tulokseen verrattuna.

Toiseksi eniten kannatusta on entisellä varapresidentillä Joe Bidenilla. Häntä tukee liki 20 prosenttia kantansa kertoneista. Bidenin kannatus on tosin huvennut lyhyessä ajassa selvästi, ja kannatuskäyrä on jyrkässä laskussa.