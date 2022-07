Bensan hinta riepoo? Poliisilla tutkinnassa useita tankkausasemiin kohdistuneita rikoksia

Poliisin mukaan tankkausasemien maksuautomaatteja on anastettu tai yritetty anastaa.

– Teoilla saatu rikoshyöty on ollut vähäinen erityisesti siitä syystä, että käteistä rahaa ei juurikaan enää käytetä maksuvälineenä, Hämeen poliisi selvittää tiedotteessa.

Hämeen poliisi on käynnistänyt asiassa esitutkinnan, jonka yhteydessä se on ottanut kiinni neljä ihmistä. Heistä kaksi on ollut pidätettynä ja kaksi vangittuina.