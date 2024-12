Polttoaineiden viikon edullisin hinta vaihtelee.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ekonomistien blogitekstissä kerrotaan, että bensan hintasykli on muuttunut. Autoilijat ovat aiemmin tottuneet siihen, että bensa on ollut halvimmillaan tiistaisin ja hinnat ovat nousseet huomattavasti keskiviikkoisin. KKV:n mukaan kuluneen syksyn perusteella asia on muuttunut.

KKV:n pääkaupunkiseudun hintadatan mukaan viikoittain toistuvan vakiosyklin sijaan matalimman ja korkeimman hinnan päivät vaihtelevat.

Hintadatan mukaan polttoaine on halvimmillaan pääasiassa sunnuntain ja tiistain välillä. Hintapiikki on yleensä maanantain ja keskiviikon välillä.

Blogikirjoituksen mukaan asiakas ei voi enää luottaa siihen, että tiistaisin on saatavilla halvinta polttoainetta. Tankkaamisen ajoittaminen vaatii tarkempaa hintaseurantaa.

Kirjoituksen mukaan viikoittainen hintapiikki on euromääräisesti sama kuin aiemmin, eli keskimäärin 20 senttiä.