Bemarikuski ohitti suojatien eteen pysähtyneen auton ja aiheutti onnettomuuden – oikeus määräsi "giljotiinista" yli kymppitonnin laskun

Mies kiisti törkeät rikosnimikkeet, mutta myönsi rikkoneensa lakia

Miehen itsensä mukaan hän ohitti viereiselle kaistalle suojatien eteen pysähtyneen auton hiljaisella nopeudella, koska ei ollut havainnut jalankulkijaa. Lain mukaan näin ei saa tehdä, vaan suojatien eteen pysähtyneen auton viereen on pysähdyttävä.

Käräjäoikeus kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että tapahtumapaikka Mannerheimintiellä Päivärinnakadun risteyksessä on runsaasti liikennöity ja alueella on normaalisti paljon jalankulkijoita, minkä johdosta autoilijan on oltava alueella erityisen varovainen.